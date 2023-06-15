Adana'da korkunç olay! Arkadaşını suya itip öldürdü iddiası!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Arkadaşını suya itip öldürdü iddiası! - Son dakika haberleri
ABONE OL

Adana'da korkunç olay! Arkadaşını suya itip öldürdü iddiası!

Adana'da sulama kanalında cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Haydar Eyüp’ü, suya ittiği iddia edilen 18 yaşındaki Ömer Yalçın, yakalanıp, tutuklandı. Yalçın ifadesinde, “Çocuk, kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip, kurtarmaya çalıştım. Başarılı olamayınca korkup, kaçtım" dedi

Adana'da korkunç olay! Arkadaşını suya itip öldürdü iddiası! - Son dakika haberleri
DHA

Adana'da olay, 9 Haziran saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre Haydar Eyüp (15), bir kişi tarafından sulama kanalına itildi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

DHA'da yer alan habere göre çevredekiler yardıma koşarken akıntıya kapılan Eyüp, bir süre sonra gözden kayboldu.

BİR GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bir gün sonra Haydar Eyüp’ün cesedini kanalda demire takılı olarak buldu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

ŞÜPHELİ İDDİAYI REDDETTİ

Polis, şüphelinin aynı mahallede oturan Ömer Yalçın olduğunu belirledi. Adresine yapılan baskında Yalçın, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yalçın, ifadesinde, "Çocuk, kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip, kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca korkup, kaçtım" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümünde yeni gelişme! - Güncel haberler
GÜNDEM Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümünde yeni gelişme!
KATLİAM GİBİ... Son dakika: Diyarbakır'da arazi kavgası! 8 kişi öldü
GÜNDEM Arazi kavgası değil katliam: 7 ölü!
İstanbul karta 15 TL'lik eksi bakiye geliyor!
GÜNDEM İstanbulkart için "yetersiz bakiye" düzenlemesi
YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Temmuz ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak, bayramdan önce yatacak mı?
GÜNDEM Cumhurbaşkanı'ndan yaşlı ve engelli maaşı ödeme ...
Son dakika: MSB duyurdu! Suriye'de 16 terörist etkisiz! - Haberler
GÜNDEM MSB duyurdu! Suriye'de 16 terörist etkisiz
Koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
GÜNDEM Şule'yi öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika haberler: Konya'da feci kaza! İki kamyonet çarpıştı: 4 ölü!
GÜNDEM Konya'da feci kaza! İki kamyonet çarpıştı: 4 ölü!
Trabzon'da şiddetli sağanak! Manahoz Deresi için uyarı yapıldı - Gündem haberleri
GÜNDEM Sel sularına karşı hoparlörlerle uyarıda bulundular!
Öğretmen il içi atama başvuruları başladı! Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler öğretmen atama sonuçlarında
LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuç tarihi belli oldu! LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM LGS sonuç tarihi belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.