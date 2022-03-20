Arkadaşını uğurlamaya çıktı, 11 yıldır haber yok! 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da 11 yıl önce arkadaşını uğurlamak için evden çıkan Rıdvan Mevlüt'ten bir daha haber alınamadı. Kaybolduğunda 18 yaşında olan Rıdvan'ı yıllardır arayan ailesi izine rastlayamadı.

Saime- Salih Konca Lisesi öğrencisi ve o dönem 18 yaşında olan Rıdvan Mevlüt, 18 Ocak 2011'de evine gelen arkadaşını uğurlamak için dışarı çıktı. Daha sonra kardeşinden haber alamayan Ruslan Mevlüt ve ailesi, önce polise gitti, 1 gün sonra da kayıp başvurusunda bulundu. 11 yıl geçmesine rağmen ailesi, Rıdvan'dan hiçbir haber alamadı.

'11 YIL OLDU VE BİZ HÂLÂ ARIYORUZ'

Kardeşinin arkadaşıyla beraber evden çıktığını, o tarihten sonra bir daha haber alamadıklarını anlatan ağabey Ruslan Mevlüt, "Telefon sinyalleri kontrol edildiğinde, aynı gün saat 20.00'den sonra ulaşılamadığı bilgisi verildi. O günden sonra ne ölüsü ne de dirisi; hiçbir şekilde kardeşimden haber gelmiyor. Hâlâ umutla bekliyoruz. Sol yanağında ben var. Ayağında ise platin takılı, 17 Ağustos Yalova depremini yaşadığımız için ayağı kırılmıştı. Gören, benzeten bizlere ulaşırsa çok seviniriz. 11 yıl oldu ve biz hâlâ arıyoruz" dedi.

Kardeşini bulmak için bakmadıkları yer kalmadığını belirten Ruslan Mevlüt, televizyon programına da çıkmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.