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Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye tahliye - Güncel haberler
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Arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye "iyi hal indirimi" ile tahliye

Eskişehir'de, geçen ağustos ayında meydana gelen trafik kazasında yanında bulunan arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Üç kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada mahkeme heyeti, alkollü sürücüye hapis cezası verirken, cezada iyi hal indirimi uyguladı

Arkadaşının ölümüne neden olan alkollü sürücüye tahliye - Güncel haberler
İHA

Eskişehir'de, alkollü şekilde araç kullanırken kaza yapan ve aracındaki arkadaşının ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 3 Ağustos 2022'de meydana gelen kazada, Alihan Ş. kendi kullandığı otomobil ile yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç refüje çıktı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada sürücü Alihan Ş., Feytullah Bora (21), Tolgahan S., Sare K. ve Gökçe D. yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feytullah Bora, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, sürücü Alihan Ş.'nin 180 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ölümlü kazanın ardından sürücü Alihan Ş. hakkında açılan davanın karar duruşması Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın karar celsesinde, kazaya sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan araç sürücüsü Alihan Ş. hazır edildi. Duruşmaya Alihan Ş.'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"OLAYDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yargılama sürecindeki karar duruşmasında son sözleri sorulan Alihan Ş., “Ben kesinlikle böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim. Olaydan dolayı çok üzgün ve pişmanım” dedi.

MAHKEMEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, kaza esnasında alkollü olduğu gerekçesiyle Alihan Ş.'yi, "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 8 yıl hapse mahkum etti. Kararda iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, sanığın takdiren 6 yıl 8 ay hapis cezası almasına karar verdi.

Kazanın olduğu tarihten bu yana 8 ay 13 gün tutuklu kalan Alihan Ş.'nin bu süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

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