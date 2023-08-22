Arkeolog çiftin kızı Mercan kazı ekibinin mesai arkadaşı oldu

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"BURADA HEM ANNE HEM DE ÇALIŞAN OLMAK ZOR" Anne Aras, 4 yıldır kazılara kızı Mercan'ı da getirdiğini söyledi. Zor bir iş yürütmenin yanında kızına da bakmak zorunda olduğunu anlatan Aras, "Arazide çalışmayı gerektiren bir işimiz var. Burada hem anne hem de çalışan olmak zor. Bu gücü, işimi sevmemden alıyorum.

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Aynı zamanda bütün ekip bana yardım ediyor. Herkes Mercan ile ilgilendiği için işim kolay oluyor. Mercan da bu ekibin bir parçası olduğunu hissedebiliyor" diye konuştu.