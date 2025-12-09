Armut.com'a neden erişim yasağı geldi, ne oldu?
Türkiye'nin popüler hizmet platformlarından Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda BTK tarafından Türkiye'den erişime kapatıldı. Kararın Sağlık Bakanlığı başvurusu üzerine alındığı iddia edilirken, dosya detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Armut yetkililerinin karara itiraz edeceği, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise sitenin yeniden erişime açılması için süreci değerlendirdiği bildirildi. Peki, Armut.com ne zaman erişime açılacak?
Armut.com, İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla BTK tarafından Türkiye’den erişime engellendi. Engelleme 8 Aralık 2025 akşamı yürürlüğe girerken, platformun web sitesi ve mobil uygulamasına yurt içinden erişim durduruldu. Karara ilişkin detaylar açıklanmazken, site yönetiminin itiraz hazırlığında olduğu ve erişimin yeniden sağlanmasına yönelik hukuki sürecin devam ettiği belirtildi. Peki, Armut.com'a neden erişim yasağı getirildi, ne oldu? İşte bilinen detaylar
ARMUT.COM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
Bir hizmet alım-satım platformu olan Armut.Com, 8 Aralık 2025 akşamı itibarıyla erişime kapatıldı. Siteye yurt dışından giriş yapmak mümkün olsa da Türkiye'den giriş yapılamıyor.
İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) ve BTK kayıtları, engelin hukuki bir süreçle gerçekleştiğini doğruluyor.
ARMUT.COM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?
Armut.com platformuna 8 Aralık 2025 saat 20.13'te erişim engeli getirildi.
Erişim engelini başlatan sürecin, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir başvuru üzerine olduğu iddia edilirken süreç, 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla başladı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu kararı erişim sağlayıcılara ileterek uygulamaya koydu.
BTK'nın erişim engeli sorgu ekranlarında yer alan bilgilere göre, kararın uygulanması teknik olarak hızlı bir şekilde tamamlandı. Ancak mahkeme dosyasının detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu durum, benzer diğer engelleme kararlarında olduğu gibi spekülasyonlara yol açtı.
ARMUT.COM NE ZAMAN AÇILACAK?
Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sitenin tamamen kapatılması sonrası harekete geçti. Başsavcılık, yanlış uygulamanın giderilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ve Armut.com'un yeniden erişime açılmasına yönelik adımların atıldığını duyurdu. Düzenlemenin yarın görüşülerek netleştirilmesi bekleniyor.