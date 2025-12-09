ARMUT.COM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Armut.com platformuna 8 Aralık 2025 saat 20.13'te erişim engeli getirildi.

Erişim engelini başlatan sürecin, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir başvuru üzerine olduğu iddia edilirken süreç, 4 Aralık 2025 tarihli ve 2025/10762 D.İş sayılı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla başladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu kararı erişim sağlayıcılara ileterek uygulamaya koydu.

BTK'nın erişim engeli sorgu ekranlarında yer alan bilgilere göre, kararın uygulanması teknik olarak hızlı bir şekilde tamamlandı. Ancak mahkeme dosyasının detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu durum, benzer diğer engelleme kararlarında olduğu gibi spekülasyonlara yol açtı.