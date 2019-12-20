Arnavut Ciğeri Tarifi, Nasıl Yapılır?

Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Ciğerlerin küçük parçacıklar halinde kesilip una bulanarak kızartılmasıyla olan bir meze türüdür. Sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir. Kimyonla yemeği tercih edenler olduğu gibi limonla yemeği tercih edenleri de var. Başlangıç menülerinin vazgeçilmezi olan Arnavut Ciğeri tarifine burada yer vermek ayıp olurdu.

Arnavut Ciğeri Malzemeler:

600 gram ciğer

1 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 çay bardağı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı toz kişniş

2 adet patates

2 su bardağı sıvıyağ

Sumaklı Soğan için:

1 adet kırmızı soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sumak

Yarım demet doğranmış maydanoz

Arnavut Ciğeri Tarifi: