Kurbanlık hayvanların kafalarını yola attılar 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un ilçesi Arnavutköy Taşoluk Caddesi'ne büyükbaş hayvanların kafaları yola atıldı. İddiaya göre, Kurban Bayramı´nın ikinci gününde bir kepçe yardımıyla onlarca büyükbaş hayvan kafası caddeye döküldü. Büyükbaş hayvanın kesilmiş kafasını görenler duruma tepki gösterirken, yine çok sayıda hayvan kafası da aynı cadde üzerindeki çöp konteynerine atıldı.

ÇOK SAYIDA KURBANLIK HAYVAN KAFASI

Sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü kokular yayılmasına sebep olan hayvan kafalarının bir kepçe ile getirilerek yola döküldüğü iddia edildi. Mahalle sakinlerinden İsmail Alagöz, eşiyle yürüyüşe çıktığı sırada cadde üzerinde çok sayıda kurbanlık hayvan kafasının gelişigüzel atıldığını gördüğünü söyledi.

Yoldan çocukların geçerken gördükleri manzara karşısında korktuklarını da söyleyen mahalle sakinleri, bu görüntüye sebep olanların cezalandırılmasını istediler.