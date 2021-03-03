DHA

Olay, dün akşam 22.00'de Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Zafertepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir araçla sokağa gelen saldırganlar aracın içerisinden sokağa doğru ateş açtı. Çok sayıda mermi sıkan saldırganlar aynı araçla kaçarken, olayın yaşandığı sokağa polis ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridine alırken olay yeri inceleme ekipleri uzun süre sokakta inceleme yaptı. DHA'nın aktardığı habere göre; çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta, saldırganların silahından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile isabet etti.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.