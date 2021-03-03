Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Arnavutköy'de maganda kabusu: Sokağa rastgele ateş açıp kaçtılar

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir sokakta rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahından çıkan mermiler bir otomobile isabet etti. Sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı

Arnavutköy'de maganda kabusu: Sokağa rastgele ateş açıp kaçtılar
DHA

Olay, dün akşam 22.00'de Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Zafertepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir araçla sokağa gelen saldırganlar aracın içerisinden sokağa doğru ateş açtı. Çok sayıda mermi sıkan saldırganlar aynı araçla kaçarken, olayın yaşandığı sokağa polis ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridine alırken olay yeri inceleme ekipleri uzun süre sokakta inceleme yaptı. DHA'nın aktardığı habere göre; çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta, saldırganların silahından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile isabet etti.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DEHŞET! Son dakika: Balkonda korku dolu anlar!
GÜNDEMBalkonda korku dolu anlar!
Adana’da bir kişi ağabeyinin kamyonetini kundakladı
GÜNDEMAğabeyinin kamyonetini kundaklayıp kaçtı
Yağmur, çığ, kar! HAVA DURUMU 3 Mart: Meteoroloji'den bölge bölge uyarı
GÜNDEMHava durumu: Yağmur, çığ, kar!
Son dakika: Aleyna Çakır'ın hatırası için Ümitcan Uygun ve babasına dava
GÜNDEMO ve babasına bir dava daha!
İzmir'de eğlence mekanlarına korona baskını: 42 kişiye ceza yağdı
GÜNDEMİzmir'de korona baskını: 264 bin lira ceza kesildi!
Kahramanmaraş'ta fabrika deposunda yangın
GÜNDEMKahramanmaraş'ta fabrika deposu alev aldı
Avcılar'da narkotik operasyonu: 1 milyon liralık uyuşturucu serası ele geçirildi
GÜNDEMAvcılar'da 1 milyon liralık uyuşturucu serası!
İzmir'de 4 katlı tekstil atölyesinde yangın
GÜNDEMTekstil atölyesinde yangın paniği
FSM Köprüsü'nde taksi TIR'ın altına girdi: Taksi sürücüsü mucize eseri kurtuldu
GÜNDEMFSM Köprüsü'nde feci kaza, mucize kurtuluş!
Kayseri'de iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
GÜNDEMKayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı