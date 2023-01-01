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DHA

Arnavutköy Dursunköy'de yoldan geçenler, yol kenarında can çekişen köpekleri fark etti. Yetkilileri arayan vatandaşlar, kimseye ulaşamayınca kendi imkanlarıyla köpekleri veterinere götürdü. Ancak iddiaya göre, veteriner iğne yaptıktan sonra yapabileceği bir şeyi olmadığını ifade ederek köpeklerin aynı yere bırakılmasını söyledi. Vatandaşlar köpekleri yeniden Dursunköy'e bıraktı, fakat çektikleri videoları da hayvanseverlere iletti. Videoyu gören Hayvanlar Olmadan Asla Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Gazoğlu, köpekleri alıp başka bir veterinere götürdü.

Özel veteriner kliniğinde ilk müdahalesi yapılan 2 köpek yoğun bakıma alındı. Köpeklerin sağlık durumu ile konuşan veteriner hekim Hasan Efe, "Bu tür zehirlenme vakalarıyla haftada 3-4 defa karşılaşıyoruz. Zorla da olsa güvenilir kliniklere ya da en yakın kliniklere koşturulması gereken vakalar bunlar. Maalesef durumları iyi değil. Genelde bu hayvanları tarım ilaçları veya fare zehri tarzı ilaçlarla zehirliyorlar. Genellikle bu hayvanların çoğunu kurtaramıyoruz. Bu toplumsal bir katliam. Bunun insanlara yapıldığını düşünsenize, ne hissedersiniz? Bu şekilde gelen hayvanları kaybetmekten bıktık. Bu hayvanların da durumu ne yazık ki kötü, acil müdahalelerini yaptık. Damar yolu açıldı, hızlı bir ilaç girişi oldu. Şu anda serum alıyorlar, sakinleştirici de yapıldı titremeleri kasılmaları geçsin diye. Yılbaşı akşamı, sabaha kadar başlarında bekliyeceğiz" dedi.

Hayvanlar Olmadan Asla Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Gazoğlu, "Zehirlendiklerine dair ihbar hattımıza video geldi. Gönderen kişi 2 tane olduğunu, ancak o noktada fazla sayıda hayvan olduğunu, ormana gitmiş olabileceklerini söyledi. Köy çok büyük, etrafı orman. Çok fazla hayvan var orada. Buradan çıktıktan sonra oraya gidip bölgede zehirlenmiş başka köpek var mı arama yapacağız. Yılbaşı gecesi kötü kalpli insanların yaptığını herkes görsün" ifadelerini kullandı.