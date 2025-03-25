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        Haberler Spor Futbol Arnavutluk: 3 - Andorra: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Arnavutluk: 3 - Andorra: 0 | MAÇ SONUCU

        Avrupa Dünya Kupası Elemeleri K Grubu 2. hafta maçında Arnavutluk sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 01:11 Güncelleme: 25.03.2025 - 01:11
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        Manaj attı Arnavutluk kazandı
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        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu ikinci hafta maçında Arnavutluk, sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Arnavutluk, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Arnavutluk'un ilk iki golünü Rey Manaj attı. Manaj, 9 ve 19. dakikalarda fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekibin diğer golü 90. dakikada Myrto Uzuni'den geldi.

        Arnavutluk'ta iki gol atan Manaj, 90 dakika sahada kaldı. Ernest Muçi ise süre bulamadı.

        Bu sonucun ardından Arnavutluk, grupta 3 puana yükseldi. Andorra'nın iki maç sonunda grupta puanı bulunmuyor.

        Arnavutluk, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Sırbistan'ı (7 Haziran) ağırlayacak. Andorra, İngiltere'yi konuk edecek.

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