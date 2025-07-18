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        Haberler Dünya Arnavutluk Başbakanı Rama: Yapay zeka hükümetin parçası olabilir | Dış Haberler

        Arnavutluk Başbakanı Rama: Yapay zeka hükümetin parçası olabilir

        Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yapay zekanın yakın gelecekte hükümetin karar alma süreçlerine entegre edilebileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 18:33 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:33
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        Arnavutluk Başbakanı Rama: Yapay zeka hükümetin parçası olabilir
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        Rama, Berat kentinde teknoloji, inovasyon ve girişimcilik şirketleri temsilcileriyle bir araya geldiği programda, yapay zekanın kamu yönetiminde şeffaflık ve verimliliği artırabileceğini söyledi.

        Başbakan Rama, "Çok yakında yapay zeka, hükümetin en verimli üyesi olabilir. Bir gün tamamen yapay zeka tarafından yönetilen bir bakanlığımız olabilir. Böylece ne torpil ne çıkar çatışması olur." dedi.

        Bu konuda resmi bir adım atılmadığını ifade eden Rama, bu fikrin ciddi biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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