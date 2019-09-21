Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.6 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kurumun geçtiği bilgiler arasında depremlerden ikisinin Orta Adriyatik sahilinde yer alan Durres bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
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