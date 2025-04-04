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        Haberler Yaşam Arpaçay'a gelen leylekler 70 yıldır aynı yuvayı kullanıyor

        Arpaçay'a gelen leylekler 70 yıldır aynı yuvayı kullanıyor

        Kars'ın Arpaçay ilçesi Tepecik köyüne her yıl gelen farklı leylekler, 70 yıldır aynı yuvayı kullanıyor. Elektrik direği üzerinde kurulan yuva, köye ilk gelen leyleklere ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 09:30
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        70 yıldır aynı yuvayı kullanıyorlar
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        Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tepecik köyüne gelen leylekler her yıl değişse de yuvaları değişmiyor.

        70 yıldır elektrik direği üzerinde kurulan yuvayı kullanan leylekler, bu yıl da yuvalarına yerleşti.

        Leylekler aynı yuvada yavrularını büyütürken göç dönemi ise köyden ayrılıyor. Köylüler ise bu duruma alıştığını söylüyor.

        Leyleklerin her yıl değiştiğine dikkat çeken köylüler, "Önemli olan yuvanın köyde olması ve leyleklerin yavrularını burada büyütmesi" diyerek leyleklere sahip çıkıyor.

        Köy halkından Himmet Adıgüzel, "Bir sene içlerinden biri tek geldi ama hemen gidip kendine eş bulup döndü. Ben onları 10 yaşımdan beri görüyorum. Bazen havalar soğuk olduğunda komşularımız leylekleri içeri alıyor, hava ısınınca tekrar yuvalarına bırakıyor" dedi.

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        #Arpaçaya gelen leylekler
        #Arpaçay
        #kars
        #leylek
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