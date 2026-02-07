Habertürk
        Arsenal: 3 - Sunderland: 0 | MAÇ SONUCU

        Arsenal: 3 - Sunderland: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında Arsenal, evinde Sunderland'i 3-0 mağlup etti. Viktor Gyökeres (2) ve Martin Zubimendi'nin golleriyle ligde üste üste ikinci galibiyetini alan lider Arsenal, puanını 56'ya yükseltti. Sunderland ise haftayı 36 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2026 - 20:18 Güncelleme: 07.02.2026 - 20:18
        Arsenal, üç puanı üç golle aldı!
        İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında Arsenal, Sunderland'i ağırladı. Emirates'te oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Arsenal oldu.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 66 ile 90+4. dakikalarda Viktor Gyökeres, 42. dakikada Martin Zubimendi attı.

        Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran lider Arsenal, puanını 56'ya yükseltti. Sunderland ise 36 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Brentford'a konuk olacak. Sunderland, Liverpool'u ağırlayacak.

