Arsenal: 3 - Sunderland: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 25. haftasında Arsenal, evinde Sunderland'i 3-0 mağlup etti. Viktor Gyökeres (2) ve Martin Zubimendi'nin golleriyle ligde üste üste ikinci galibiyetini alan lider Arsenal, puanını 56'ya yükseltti. Sunderland ise haftayı 36 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Arsenal, Brentford'a konuk olacak. Sunderland, Liverpool'u ağırlayacak.