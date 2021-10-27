Uzun bir süredir merakla beklenen Arsenal fan token ile ilgili araştırmalar başladı. İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

ARSENAL FAN TOKEN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Arsenal token 27 Ekim 14:00'te listelenecek. Diğer takımların listelenme tarihleri ise şöyle:

Aston Villa (AFC token) – 26 Ekim 14:00

Everton (EFC token) – 28 Ekim 14:00

Leeds United (LUFC token) – 29 Ekim 14:00

PARİBU ARSENAL FAN TOKEN ALIM SATIŞ NE ZAMAN?

Arsenal, Socios ile anlaşmış ve Arsenal token'ın üretilmesi ile birlikte taraftarlarıyla olan etkileşimini arttırmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Chiliz ve Socios CEO'su açıklama yapmış ve önümüzdeki hafta İngiliz takımlarının listelenme tarihlerinin açıklanacağını duyurmuştu.

Paribu resmi twitter hesabından Arsenal Fan Token hakkında açıklamada bulundu. Paribu paylaşımında "Paribu'da Arsenal Fan Token (AFC) yatırma işlemleri başladı. Alış satış işlemlerinizi ise bugün 14.00 itibariyle gerçekleştirebilirsiniz." İfadeleri kullanıldı.