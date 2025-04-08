UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Arsenal ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. İngiliz devi, ilk mücadelede ev sahibi avantajını kullanarak İspanyol ekibini yenmek ve rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor. Real Madrid ise Arsenal deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyenler maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalını merak ediyor. Peki Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak, Arda Güler oynayacak mı?