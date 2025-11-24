Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Arseniy Batagov: Önemli bir galibiyet, önemli bir geri dönüş oldu - Trabzonspor Haberleri

        Arseniy Batagov: Önemli bir galibiyet, önemli bir geri dönüş oldu

        Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Arseniy Batagov, RAMS Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet, önemli bir geri dönüş oldu. Zor bir maç olacağının bilincindeydik ama önemli bir galibiyet aldık" dedi.

        Giriş: 24.11.2025 - 23:45 Güncelleme: 24.11.2025 - 23:45
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arseniy Batagov, zor bir maç olmasına rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından 23 yaşındaki stoper, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Batagov, "Takımım adına çok zor bir an. Çünkü kendisi ağır bir sakatlık yaşadı. Önemli bir sakatlık. Umuyorum ki en kısa sürede de iyileşecek ve aramıza da en güçlü şekilde dönecek. Zor bir maç oldu. Hatalar yaptığımız bir maç oldu. Belki benim de birinci golde hatam vardı. İkinci yarıda gösterdiğimiz o performans, geri dönüş belki de takım ruhuna gelecekte katkıda bulunacak. Önemli bir galibiyet ve önemli bir geri dönüş oldu. Zor bir maç olacağının bilincindeydik ama önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takıma gidememesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ukraynalı oyuncu, "Hayat böyle aslında. Maalesef böyle anlar yaşayabiliyorsunuz. Benim adıma sevindirici olan şey hızlı bir geri dönüş sağladım. Sadece 1 maç kaçırdım. Milli takımda tabii ki oynamak isterdim ama umarım gelecekte oynamaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

        Batagov, bordo-mavili taraftarlara da teşekkür ederek, "Bize gösterdikleri destek harikaydı. Her maçta böyle. Deplasmanda da evimizde de inanılmaz destek gösteriyorlar. Böyle bir camiaya ve taraftara sahip olmak bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

