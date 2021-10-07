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Haberler Gündem 3. Sayfa Art arda ormanları yakan kundakçıya suçüstü
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Art arda orman yangınları çıkaran kundakçıyı polis pusu kurup yakaladı

Adana'da şehitler fidanlığında başlayıp 10 günde art arda çıkan yangınları şüpheli bulan Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte harekete geçti. Ormanda pusu kuran 50 kişilik ekip, 4 yangın sonrasında 5'inci kez 4 ayrı noktada daha yangın çıkartan kundakçıyı suçüstü yakaladı. Terör bağlantısı araştırılan kundakçının, babasından şiddet gördüğünü, ona kızdığı için ormanı yaktığını söylediği öğrenildi

Art arda ormanları yakan kundakçıya suçüstü
Art arda ormanları yakan kundakçıya suçüstü
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İHA

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde bulunan şehitler fidanlığında 24 Eylül günü yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye gelerek alevleri yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında şehitler adına dikilen çam ağaçlarından 6'sı zarar gördü.

Daha sonraki günlerde 4 Ekim gününe kadar 3 farklı yerde daha yangın çıktı. Havaların çok sıcak olmamasına rağmen art arda çıkan yangınlardan şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle ormanlık alanda pusu kurarak çalışma başlattı.

50 KİŞİLİK EKİPLE PUSU KURULDU

4 Ekim günü bu kez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde 4 farklı yerde yangın çıktı. Ormanlık alanda 50 kişilik ekiple pusu kuran terör ekipleri hemen duman çıkan noktaya gidince yangın çıkan yerden motosikletli bir kişinin kaçtığını gördü. Ekipler motosikletli şahsın peşine düştü. Şüpheli, ormanlık alandaki kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

İsminin Ali İhsan K. (21) olduğu öğrenilen şahsın motosikletinden pet şişe içinde benzin, 600 Euro ve 500 lira çıktı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alınırken ekipler tarafından çıkartılan yangınlar büyümeden söndürüldü.

TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIRKEN, 'BABAMA KIZDIM' DEDİ

Polis daha önce orman yakmaktan yakalanan bir zanlının terör örgütünün talimatı olduğu, para karşılığı orman yaktığı yönündeki ifadesinden dolayı Ali İhsan K.'nin de terör bağlantısı olup olmadığı araştırıldı.

Ali İhsan K. ifadesinde, sürekli babasının şiddetine uğradığını, hiç sevilmediğini, bir aydır da eve gitmediğini, parklarda yattığını ve bu nedenle babasına kızıp ormanlık alanda yangın çıkardığını söyledi. Terör polisi şu ana kadar zanlının bölücü terör örgütü PKK ile bağlantısını bulamasa da çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'HER YANAN AĞAÇTA EVLADIMIZI KAYBETMİŞ GİBİ YANIYORUZ'

Öte yandan, Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt, şehitler ormanının yakılmasına tepki göstererek, "Duyunca çok üzüldüm içimiz yandı. Vatanın bölünmez bütünlüğü için biz en kıymetli varlıklarımızı bu vatan için şehit verdik. Benim bir oğlum daha olsa onu da bu vatan için şehit vermeye hazırım. Bu vatan çok zor kazanıldı. Ormanlarımız ve ağaçlarımız bizim canımız. Her yanan ağaçta bir evladımızı kaybetmiş gibi yanıyoruz. Şehitler adına dikilen fidanlardan ne istiyorsunuz. Bizim Türk, Kürt, Alevi ya da Sünni diye bir sorunumuz yok. Bu vatan herkese kucak açmış, neden o ağaçları yakıp bu ayrıcalığı yapıyorsunuz” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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