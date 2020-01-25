Arter'den yeni müzik festivali

Arter, İstanbul’a üç gün sürecek yeni bir festival kazandırıyor. 'Yeni ve En Yeni Müzik Festivali'nde klasik ve elektronik müzikten beslenen ve disiplinlerarası geçirgen bir yapıya sahip “Yeni Müzik”in önemli temsilcileri arasında yer alan besteci ve müzisyenler, 6, 7, 8 Şubat'ta Arter’in ileri teknik özelliklerle donatılmış performans salonları Sevgi Gönül Oditoryumu ve Karbon’da çok yönlü bir keşif alanı açacak.

Matthias Osterwold

Berlin’in deneysel sanat ve müzik sahnesinin önde gelen figürlerinden, Klangspuren Schwaz Tirol, MaerzMusik / Berliner Festspiele, Ruhrtriennale gibi köklü festival ve bienallerin sanat yönetmenliğini ve müzik küratörlüğünü üstlenen Matthias Osterwold’un sanat yönetmenliğinde gerçekleşecek Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, üç güne yayılan programıyla dinleyicilere beş konser etrafında kurgulanan yoğun bir müzik deneyimi vaat ediyor.

Ensemble Mosaik

Festival 6 Şubat Perşembe günü 19.30’da Karbon’da, Avrupa çağdaş müzik sahnesinin öne çıkan genç bestecilerinden Enno Poppe’nin Ensemble Mosaik dahilinde gerçekleştireceği Rundfunk “Radio Broadcasting” performansıyla açılıyor. Konser, aralarında Koenig, Kessler, Chowning’in bulunduğu öncü müzisyenler tarafından, 60’lı ve 70’li yıllarda ortaya konan “eski” FM Synthesis, Minimoog ve Piganino tınılarını dokuz bilgisayar ve dokuz klavye yoluyla müzikal bir laboratuvar ortamında yeniden işleyerek yaratıcı biçimlerde dönüştürecek.

Istanbul Composers Collective

Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, 7 Şubat Cuma günü iki konserle devam edecek. Besteci ve icracılar Mehmet Ali Uzunselvi, Mithatcan Öcal, Emre Dündar, Şahin Kureta, Onur Dülger ve Uğurcan Öztekin tarafından kurulan ICC (Istanbul Composers Collective),her bir bestecinin kendi yazı estetiğine devşirebileceği doğaçlamalar üzerinden, canlı görsellerin de eşlik edeceği serbest bir performansı 19.30’da Sevgi Gönül Oditoryumu’nda sergileyecek.

Wormholes

Aynı gün saat 21.00’de ise, Mazen Kerbaj’ın üçlüsü Wormholes canlı illüstrasyonlar ile zenginleştirilecek bir performansla Karbon’da dinleyicileriyle buluşacak. Lübnan’ın serbest doğaçlama ve deneysel müzik alanının etkili aktörleri arasında yer alan ve Beyrut’ta her yıl düzenlenen doğaçlama müzik festivali Irtijal’in kurucularından biri olan Kerbaj, Sharif Sehnaoui ve Tony Elieh’in enstrümanlarından yükselen sıradışı seslere cam bir yüzey üzerinde çeşitli boya, havlu, sprey ve fırçalarla yaratacağı soyut, dönüşen çizimlerle eşlik edecek.

alva noto

Festivalin son günü olan 8 Şubat’ta yine iki konser gerçekleştirilecek: Mazen Kerbaj bu kez enstrümanlarında Dada ve Fluxus etkilerini sesin beklenmedik tınılarıyla harmanlayan üçlüsü “A” Trio ile 20.00’de Sevgi Gönül Oditoryumu sahnesinde olacak. 22.00’de ise, Ryuichi Sakamoto, Ryoji Ikeda ve Blixa Bargeld gibi müzisyenlerle etkileyici ortaklıklar gerçekleştiren alva noto, ses ve ışık frekanslarını minimal bir estetikle bir araya getireceği UNIEQAV yerleştirmesi ile Karbon’da olacak. alva noto mahlasıyla bilim ve müziğin kesişim alanlarını keşfe çıkan Alman müzisyen ve görsel sanatçı Carsten Nicolai, Arter Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin son konserinde ses tasarımlarının akışkan dinamiğini akustik ve görsel sembollere dönüştürecek.

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