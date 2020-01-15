Arter'in 2020 yılı sergileri

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter’in, Grimshaw Mimarlık tarafından tasarlanan ve Eylül 2019’da açılan yeni binası; 2020 yılında da sergiler, etkinlikler, öğrenme ve yayınlardan oluşan çokdisiplinli bir programa ev sahipliği yapmaya devam edecek. Arter, 2020 programı kapsamında koleksiyondan ve koleksiyon dışından sergilere yer vermenin yanı sıra yeni üretimleri desteklemeyi sürdürecek.

Arter’in 2020 yılındaki ilk yeni sergisi, Cevdet Erek’in Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı Bergama Stereotip olacak.

2020’de Arter’de koleksiyondan grup sergileri; Nevin Aladağ’ın İzler ve David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc.’in Rainforest V (variation 3) başlıklı yapıtları; Alman sanatçı KP Brehmer’in kapsamlı bir retrospektifi ve Emre Hüner ve Alev Ebüzziya Siesbye’nin yeni üretimlerden oluşan kişisel sergileri yer alacak.

YENİ SERGİLER

Cevdet Erek, Bergama Stereotip

Küratör: Selen Ansen (27.02–09.08.2020)

Cevdet Erek’in Arter’deki galeri mekânına özel olarak tasarladığı bu yapıt, Büyük Bergama Sunağı’nı ve serüvenini yeniden yorumlayarak sesli bir mimari oluşturuyor. Bu mekâna özgü yerleştirme, halen Berlin’deki Hamburger Bahnhof Müzesi’nde sergilenmekte olan Bergama Stereo isimli yapıtın bir varyasyonu niteliğini taşıyor.

Nevin Aladağ, İzler (12.03–23.08.2020)

Arter Koleksiyonu’nda yer alan bu üç kanallı video yerleştirmesinde Nevin Aladağ, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart’ın kentsel ve doğal parçalarını müzik icracılarına dönüştürerek kentin bir portresini çiziyor.

KP Brehmer, Büyük Resim

Küratör: Selen Ansen (16.04–06.09.2020)

2020’de Arter, Kapitalist Realizm hareketi ile ilişkilendirilen Alman Sanatçı KP Brehmer’in (1938–1997) kapsamlı bir retrospektifini sunacak. 200’ün üzerinde yapıtın ve arşiv malzemelerinin yer aldığı sergi, Neues Museum Nürnberg (Almanya),Hamburger Kunsthalle (Almanya),Kunstmuseum Den Haag (Hollanda) ve Arter tarafından gerçekleştirilen ortak yapımın son bölümü olacak.

Sesli Dizi No. 3: Duyan Gözler İçin

Küratör: Melih Fereli (14.05.2020–10.01.2021)

Sesli Dizi kapsamındaki bu grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndan çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıtı bir araya getiriyor. John Cage’in rastlantısal müziği sessizlikle bir araya getiren deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını referans alan sergide, ziyaretçiler galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen “sesleri” keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediliyor.

David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc.

Rainforest V (variation 3)

Küratör: Melih Fereli (14.05–01.11.2020)

1968 yılında koreograf Merce Cunningham tarafından, besteci David Tudor’a bir dans yapıtı olarak sipariş edilen Rainforest, daha sonra CIE’den (Composers Inside Electronics, Inc) John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından kendi kendini icra eden bir ses yerleştirmesine dönüştürüldü. Yerleştirmede çeşitli biçimlerde birleştirilmiş gündelik kullanım nesneleri (örneğin bir şamandıra, plastik fıçı, bakır kova, saksı veya raket) tavandan sarkıyor ve önceden kaydedilmiş ses dosyalarından gelen sinyallerle titreşirken yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan bir ses çevresi meydana getiriyor.

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Gökcisimleri Üzerine

Küratör: Kevser Güler (11.06.2020–07.02.2021)

Bu grup sergisi Arter Koleksiyonu’ndaki, bir araya gelme ve dağılma, birbirine yaklaşma ve uzaklaşmanın imkânlarıyla uğraşan yapıtlardan bir konstelasyon sunuyor. Sergi, karşılaşma, birleşme ve çözülmelerin, duygulanımsal ve maddesel ilişkiler ağına ve tekil yapıtlar ile sergilerin bu bağlamdaki özgüllüklerine odaklanıyor.

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Emre Hüner (kişisel sergi)

Küratör: Aslı Seven (03.09.2020–28.02.2021)

Emre Hüner’in Arter’deki kişisel sergisi, farklı katmanlardan oluşan yarı-kurgusal bir senaryo metni etrafında beliren yeni çalışmalardan oluşuyor. Sergide yer alan film, heykel ve yerleştirmeler, kendini ölçek ve malzeme farkları ve tekrarları üzerinden hissettiren altyapısal bir makine-özneye işaret ediyor.

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Alev Ebüzziya Siesbye (kişisel sergi)

Küratör: Eda Berkmen (10.09.2020–31.01.2021)

Alev Ebüzziya Siesbye’nin Arter’deki kişisel sergisi tamamen yeni üretimlerden oluşuyor. Sanatçının renk, şekil ve boyut farklarını en aza indirgeyerek bu sergi için özel olarak ürettiği yüksek pişirimli çanaklar, güzellik, uyum ve dengenin evrenselliğini gündelik ve kadim bir nesnede buluşturuyor.

Koleksiyondan grup sergisi

Küratör: Selen Ansen (01.10.2020–02.05.2021)

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve “doğa” kavramı etrafında şekillenen bu grup sergisi, kültür, yapıntı, anlatılar ve ütopya kavramları aracılığıyla insanın doğaya yaklaşımını araştıracak.

DEVAM EDEN SERGİLER

2020’de, Arter’in açılış programı kapsamındaki sergiler de devam ediyor. Rosa Barba’nın, 2010–2015 yılları arasında müze depolarında çektiği üç filmden oluşan Gizli Konferans başlıklı yerleştirmesi 2 Şubat’a; İnci Furni’nin, bu sergi için ürettiği yeni işlerini bir araya getiren Bir An İçin Durdu başlıklı kişisel sergisi 23 Şubat’a kadar görülebilir. Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekillenen Saat Kaç? sergisi 22 Mart’a; Ayşe Erkmen’in 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri bir araya getiren Beyazımtırak sergisi 19 Nisan’a; jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanan Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı koleksiyon grup sergisi 10 Mayıs’a kadar Arter ziyaretçilerine açık olacak. 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiren Altan Gürman retrospektif sergisi ise 6 Eylül’e kadar ziyaret edilebilir.