Artık Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? Artık Oluversin Gari filmi nerede çekildi? Merak konusu oldu. Sevilen film serisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

yönetmenliğini ise Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Gürvardar’ın kaleme aldığı, müziklerini Barış Aryay’ın bestelediği ve oyuncu kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Selahattin Taşdöğen, Ali Rıza Tanyeli, Kıvanç Baran Aslan, Tuğçe Karabayır, Orçun Kaptan, Işıltı Su Alyanak ve Suat Sungur yer alıyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla Milas'ta gerçekleştirildi.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bütün köylüler duydukları dedikodunun gerçek olup olmadığını öğrenmeye, Güney, Derya ve ailesinden laf almaya çalışırlar. Deniz’in ameliyatı bitmiştir ve eve gelmişlerdir. Sadri ve Hatice olanları anlatır. Derya onlara hiçbir şeyin değişmediğini, yine öz ailesi olduklarını söyler. Salih ve Nuriye otele yerleşmişlerdir. Bu arada Güney Derya’ya evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar ve Deniz’den fikir almak için yardım ister. Seda ise boş durmaz ve sürekli Güney’in etrafında dolanır. Güney onu istemediğini, Derya’ya âşık olduğunu tekrar anlatır. Güney’in evlilik teklifi, Seda’nın flaş belleği bulup ortalığı karıştırması, köylülerin defineciler ve otelciler olarak ikiye ayrılmasıyla eğlenceli ve komik olaylar yaşanmaya başlar.