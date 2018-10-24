Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül, erken evre yakalanan meme kanserinden tedavi ile tamamen kurtulmanın mümkün olduğunu, kadınlarda yaşın fark etmediği, bu nedenle tarama yöntemlerinin meme kanserinde çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Op. Dr. Özgün Akgül, meme dokusunda, doğumsal anomalilerden kansere kadar pek çok hastalık görülebileceği ifade ederek, "Meme kanserinden değil, geç kalmaktan korkun. Meme, göğüs kaslarının üzerinde yer alan, süt üreten bir çift salgı bezidir. Her biri 15-20 adet lob adı verilen küçük ünitelerden oluşur. Yapı olarak üzüm salkımına benzetilebilir. Küçük üzüm tanelerinin birleşip salkımı oluşturması gibi, loblar birleşerek meme başını (areola) oluşturur.

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Ortalama her 8 kadından birinde ömrü boyunca meme kanseri tespit edilmektedir. Sigara içmek, obez olmak, ailede başka birinde meme kanseri olması, ilk adet yaşının erken olması, çocuk doğurmamak, emzirmemek, hormon ilaçları kullanmak gibi faktörler meme kanserinin görülme sıklığını artırmaktadır.

Meme hastalıklarının tespitinde meme muayenesi çok önemlidir. Ayna karşısına geçerek kendi elinizle yapacağınız basit bir meme muayenesi ile kanseri yakalayabilir ve hayatınızı kurtarabilirsiniz. Düzenli olarak yapacağınız meme muayenesi ile kendi meme yapınıza eliniz alışır. Böylece yaptığınız kontrolde farklı olan yapıyı kolayca fark edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken genel cerrahi uzmanına başvurmaktır" dedi.

DOĞRU ZANNEDİLEN YANLIŞLAR!

Op. Dr. Özgün Akgül, "Mememde sertlik hissediyorum, kanser miyim?"sorusuna da yanıt vererek, doğru bilinen yanlışlara şöyle açıklık getirdi: "Kadınların memesindeki sertliklerin yüzde 80’i kist, fibroadenom gibi kanser olmayan (iyi huylu) kitlelerdir. Bu tip kitleler fark edildiğinde genel cerrahi uzmanına görünerek uygun tetkikler yaptırılmalıdır. Meme kanseri teşhisi konulan kadınların yüzde 70’inde herhangi bir aile öyküsü yoktur.

Meme kanseri tespit edilen her dört kadından biri maalesef 50 yaşın altındadır. Ne kadar erken yaşta kanser ortaya çıkarsa o kadar hızlı ilerlemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nin ve Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalarda sütyen kullanımının meme kanseri gelişimi ile bir ilişkisi bulunamamıştır. Erkekler meme dokusunu kadınlar kadar düzenli kontrol etmedikleri için genellikle daha geç tanı alırlar. Amerika’da her yıl ortalama bin 700 erkekte meme kanseri tanısı konuluyor ve 450 kişi (yüzde 26) bu nedenle hayatını kaybediyor. Mamografide kullanılan radyasyon dozu oldukça düşüktür. Memenin sıkıştırılması kanserin yayılmasına neden olmaz. Yapılan çalışmalarda antiperspirant ya da deodorant kullanımının meme kanseri ile ilişkisi bulunamamıştır. Kahvenin içinde bulunan kafein meme kanseri riskini artırmaz. Kafein, sinir sistemini uyaran bir maddedir. Kafeinin etkileri, vücudun enerji seviyesinin artması, uyanık ve dinç olma, keyif ve rahatlık hislerinde artıştır. Yüksek doz kullanımında ise istenmeyen etkileri ortaya çıkabilir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ