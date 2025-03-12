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        Haberler Gündem Çevre Artvin'de heyelan: Otelin bazı bölümleri yıkıldı | Son dakika haberleri

        Artvin'de heyelan nedeniyle otelin bazı bölümleri yıkıldı

        Artvin'de yaşanan heyelanda butik otel olarak hizmet veren bir tesisin istinat duvarının yıkılması ile iki yapıda hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:41
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        Artvin'de heyelan: Otelin bazı bölümleri yıkıldı
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        Artvin'in Çayağzı Mahallesi Kaledibi mevkisinde bağımsız bölümlerden oluşan turistik tesisin arka kısmındaki alanda heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında yıkılan istinat duvarı, iki yapıda hasara yol açtı.

        İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Tesiste konaklayanlardan H.S., olayın ardından odadan çıkmaya çalıştığı sırada ayağından yaralandı.

        Tedbir amacıyla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Artvin Valisi Turan Ergün, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        İşletme sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Ergün, otelin istinat duvarının çöktüğü yönündeki ihbar üzerine tüm ekiplerin olay yerine intikal ettiğini söyledi.

        Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ergün, "Otelimiz apart otel şeklinde. İkişer katlı ayrı ayrı binalardan oluşan bir otel. Duvar 2 blok, 4 odayı etkiliyor. Bir vatandaşımız ayağından hafif yaralı. Arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarına başladılar. Otel sahiplerine tekrar geçmiş olsun diyoruz" dedi.

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        #Heyelan
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