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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de sel esareti! | Son dakika haberleri

        Artvin'de sel esareti!

        Artvin Hopa'da sağanak yağış sele yol açtı. İlçede iş yerlerini su bastı, farklı noktalarda heyelanlar yaşandı. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, bir apartmanın otoparkındaki araçlara zarar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:22
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        Artvin'de sel esareti!
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        Artvin'in Hopa ilçesinde sağanak nedeniyle taşkın ve heyelanlar meydana geldi.

        İlçede aralıklı etkili olan sağanak sonucu bazı iş yerlerini su bastı, farklı noktalarda heyelanlar yaşandı.

        HEYELANLAR MEYDANA GELDİ

        Yağışın etkisiyle ilçe merkezindeki su kanalları ve rögarların tıkanması üzerine cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

        Orta Hopa Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, bir apartmanın otoparkındaki 6 otomobil ve 1 motosiklete zarar verdi.

        Öte yandan Hopa-Artvin kara yolu da Sugören kavşağı mevkisinde kayan kaya ve toprak kütlesi nedeniyle kapandı. Yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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        #haberler
        #ARTVİN
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