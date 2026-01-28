Habertürk
        Artvin'de TIR'da 300 milyon liralık kaçak parfüm ve takviye ürünü ele geçirildi

        300 milyon liralık kaçak parfüm ve takviye ürünü ele geçirildi

        Artvin'in Hopa ilçesinde bir TIR'da piyasa değeri yaklaşık 300 milyon lira olan kaçak parfüm, cinsel güç artırıcı ürün ve çeşitli gıda takviyeleri ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 20:16 Güncelleme: 28.01.2026 - 20:16
        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hopa Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir TIR'ın durdurulduğu kaydedildi.

        TIR'ın yurt dışına çıkış hazırlığı içinde olduğu belirtilen açıklamada, "TIR'ın dorsesinde yapılan arama işlemlerinde nevresim ve kumaş yüklerinin orta kısmına gizlenmiş şekilde 56 bin 709 adet çeşitli ebat ve markalarda parfüm, 4 bin 393 adet cinsel güç artırıcı ürün ve çeşitli gıda takviyeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada TIR sürücüsüyle ilgili adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

        Fotoğraf: AA

