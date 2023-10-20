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        Arhavi'de 12'nci Grassroots Futbol Şenliği yapıldı

        Artvin'inArhavi ilçesinde 12´nci 'Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği' düzenlendi. Şenlikte UEFA´nın en iyi Grassroots lideri ödülü sahibi Fikret Kadıoğlu'nun turnuvaya dahil ettiği mavi kart uygulamasıyla centilmen oyuncular ödüllendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:12 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:15
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        Arhavi'de 12'nci Grassroots Futbol Şenliği yapıldı
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        Artvin'inArhavi ilçesinde 12´nci 'Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği' düzenlendi. Şenlikte UEFA´nın en iyi Grassroots lideri ödülü sahibi Fikret Kadıoğlu'nun turnuvaya dahil ettiği mavi kart uygulamasıyla centilmen oyuncular ödüllendirildi.

        UEFA´nın en iyi Grassroots lideri ödülünün sahibi Arhavili beden eğitimi öğretmeni Fikret Kadıoğlu'nun gönüllü olarak 2008 yılında başlattığı, yaşları 6 ile 14 arasında değişen kız ve erkek çocukların karışık futbol oynadığı 'Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin bu yıl 12´ncisi gerçekleştirildi. Çocukların spor yapma alışkanlığı kazanması ve dostluk, kardeşlik duygularının pekiştirilmesinin hedeflendiği futbol turnuvası, Arhavi İlçe Stadı'nda oynandı. Turnuvada fair-play davranışında bulunan çocuklara mavi kart gösterilerek çocukların sportmen ve centilmenlik davranışları ödüllendirildi. 

        Programda konuşan Fikret Kadıoğlu, "2008 yılında başlattığımız Grassroots Futbol Şenliği´ni bu yıl 12'nci defa düzenliyoruz. Şenliklerimizde öğrencilerimiz kız ve erkek karışık futbol oynuyor. Amacımız çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmak, hiçbir baskı altında kalmadan özgürce futbol oynamalarını sağlamak ve kendi yeteneklerini sergilemek" dedi.

        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir de "Bugün burada çocuklarımızla ve çocuklarımızın velileriyle futbolu yaşatıyoruz. Galip gelme veya galip gelmeme diye bir şey yok. Fair-play ruhu var. Projenin amacı sporun futbolun kültürünü, ruhunu yaşatmak. Çocuklarımız burada hem spor yapıyor hem eğleniyor, gülüyor ve sporun ruhunu yaşıyorlar" dedi.

        Program katılımcılara belge verilmesi ile sona erdi.

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