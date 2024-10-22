Artvin'de heyelan riski; çatlaklar oluşan 8 ev boşaltıldı

ARTVİN’in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak bazı bölgelerde toprak kayması, zeminde yarıklar ve evlerde çatlakların oluşmasına neden oldu. İlçede 8 ev, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kent genelinde etkili olan sağanak, Arhavi ilçesine bağlı Dereüstü köyünde heyelan, zeminde yarıkların ve evlerde çatlakların oluşmasına neden oldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler yaptıkları incelemelerde 8 evin heyelan riski altında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine evlerde oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. Jandarma ekipleri de köyde güvenlik önlemleri alarak heyelan riskli alana girişi yasakladı.