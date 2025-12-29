Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de kar yağışı etkili oldu

        Artvin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:40 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:40
        Artvin'de kar yağışı etkili oldu
        Artvin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

        İl merkezindeki şehir içi trafiğinde aksamalar yaşanırken belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Bazı vatandaşlar kar yağışıyla oluşan güzel manzaralar önünde fotoğraf çektirirken bazıları da kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

        Öte yandan Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada Şavşat-Ardahan kara yolunun Sahara geçidinin yoğun yağış, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

