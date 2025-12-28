Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        AK Parti Artvin İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Artvin İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:57 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Artvin İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Artvin İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, hesap veren bir siyaset anlayışı doğrultusunda muhasebe ve sorgulama amacıyla bu toplantıyı yaptıklarını söyledi.

        Çelik, Türkiye'nin son yıllarda bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan çok sayıda krizle aynı anda mücadele edildiğini belirterek, buna rağmen devletin ve hükümetin kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'nin bu süreçte asrın depremleriyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dün itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Devlet Bahçeli bey ile Hatay'daki programını izlemişsinizdir. Depremin sıkıntıları, sonra enflasyon ve enflasyonla ilgili yaşadığımız sorunlar. Bir ülkenin etrafında saydığım beş altı madde yaşanırsa o ülkede neler tahrip olmaz ki? O ülkenin birliği noktasında çok ciddi sıkıntılar da yaşanabilir, beceriksiz iktidarlar iş başında olsa. Bu büyük olaylar karşısında Türkiye her türlü sıkıntının üstesinden gelecek çalışmaları gerçekleştiriyor."

        Enflasyonu düşürmek için büyük bir mücadele verildiğini ifade eden Çelik, "Buna rağmen eğer Türkiye'de 455 bin konutun anahtarı vatandaşa veriliyorsa bu iktidarın, bu liderin millet içinde ifade ettiğini iyi düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Çelik, Terörsüz Türkiye düşüncesine herkesin katıldığını belirterek, "Terörsüz Türkiye'yi kim istemez? 40 yıldır, 50 yıldır bu milletin yaşadığı çileleri, sıkıntıları, ailelere düşen ateşi, yangını kim ölçebiliyor? Ölçmüyorsanız bilemezsiniz bunu. Türkiye, teknolojik anlamda terörün belini kıracak bütün enstrümanları elde ettikten sonra terörün üzerine giderek kendi toprakları içerisinde terörü kımıldamaz hale getirmiştir. Terörü bertaraf etmiştir." ifadelerini kullandı.

        Yolsuzluk, uyuşturucu ve toplumsal çürümeye yol açan unsurlarla mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Yolsuzluklar kim tarafından yapılıyorsa yakasına yapışılsın. Şu anda da yapışılıyor. Bir diğer konu, toplumsal çürümeye bizi götürecek uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklar. Bu konuda toplumu çürümeye götüren unsurlar kimin bahçesinde, kimin evinde, kimin sokağındaysa ayrım yapmaksızın üzerine gitmek mecburiyetindeyiz. Şu anda da gidiliyor. Çünkü aile bizim için çok önemli, toplum bizim için son derece önemli. Milletimizin geleceği açısından bu konuda en ufak bir taviz söz konusu değildir."

        Toplantıda AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve Arhavi AK Parti İlçe Başkanı Maksut Çorbası da birer konuşma yaparak yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa'da ziyaretlerde bulundu
        Artvin'de polis ve jandarmaya tahsis edilen 55 araç hizmete alındı
        Artvin'de polis ve jandarmaya tahsis edilen 55 araç hizmete alındı
        Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 araç kazandırıldı
        Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 araç kazandırıldı
        Cankurtaran Tüneli'nde tehlikeli araç kullanmıştı, sebebi sağlık kontrolü s...
        Cankurtaran Tüneli'nde tehlikeli araç kullanmıştı, sebebi sağlık kontrolü s...
        AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı
        AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı
        Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi
        Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi