Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi

Saf Kafkas Arısı ve bal üretimiyle öne çıkan Artvin'de, arıcılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çiftçilere ana arı üretim seti desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün "Hayvancılığın Geliştirilmesi" projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kent genelinde 232 çiftçiye 1392 ana arı üretim kovan seti dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, arıcılık kayıt sistemine kayıtlı ve aktif olarak üretim yapan çiftçilerin destekten yararlandığını söyledi.

Artvin’in Türkiye'de ana arı üretiminde ikinci sırada yer aldığını belirten Ulutaş, arıcıların önemli bir emek ve gayret ortaya koyduğunu vurgulayarak, "İlimiz ana arı üretiminde Türkiye’de ikinci sırada. Bu başarıda arıcılarımızın ciddi emeği var. Biz de bakanlığımızın ödeneğiyle ana arı üretim kovanları temin ettik. İnşallah bu desteklerin devamı da gelecek. Allah bol ve bereketli bir sezon nasip etsin." dedi.