Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 18:07 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Hopa ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Hopaspor Kulübü'nü ziyaret eden Çelik, inşaatı devam eden şehir stadında incelemelerde bulundu.

        Çelik, şehrin takımının başarısının herkes için ortak bir değer olduğunu belirterek, "Bugün Hopaspor'un başarısı için el birliğiyle, gönül birliğiyle hareket etme zamanıdır." dedi.

        Esnafı da ziyaret eden Çelik, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nda ilçenin ekonomik sorunlarının ele alındığı toplantıya katıldı.

        Hopa Devlet Hastanesi'ne gelen Çelik, İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

        Hastanede kurulumu tamamlanan yeni MR cihazının kısa sürede hizmete başlayacağını belirten Çelik, cihazın faaliyete geçmesiyle Hopa ve çevre ilçelerden yapılan sevklerin büyük ölçüde azalacağını kaydetti.

        Sağlık alanında Artvin genelinde önemli yatırımların hayata geçirildiğinin altını çizen Çelik, Artvin'e kazandırılması planlanan 400 yataklı yeni hastane projesinde de son aşamaya gelindiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Hastaneye gitmek için sözleşmişti! Ölü bulundu!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        Anne markete alışverişe gitti! 2 çocuk ise evdeydi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çocukların boğazına bıçak dayamıştı! Canavar babada sıcak gelişme!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        Artvin'de polis ve jandarmaya tahsis edilen 55 araç hizmete alındı
        Artvin'de polis ve jandarmaya tahsis edilen 55 araç hizmete alındı
        Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 araç kazandırıldı
        Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 araç kazandırıldı
        Cankurtaran Tüneli'nde tehlikeli araç kullanmıştı, sebebi sağlık kontrolü s...
        Cankurtaran Tüneli'nde tehlikeli araç kullanmıştı, sebebi sağlık kontrolü s...
        AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı
        AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı
        Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi
        Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi
        Artvin'de özel eğitim öğrencileri kardeş okul buluşmasında bir araya geldi
        Artvin'de özel eğitim öğrencileri kardeş okul buluşmasında bir araya geldi