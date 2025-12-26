Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 araç kazandırıldı

        Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 yeni araç kazandırıldı, Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinin kapasitesi artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:48 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 araç kazandırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 yeni araç kazandırıldı, Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinin kapasitesi artırıldı.

        Vali Turan Ergün, Salkımlı köyündeki İl Özel İdaresi Makine Parkında düzenlenen törende, İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu coğrafi koşullarda görev yaptığını söyledi.

        Artvin'de 323 köy ve 2 binden fazla yerleşim yeri bulunduğunu belirten Ergün, İl Özel İdaresinin sorumluluğundaki yol ağının 7 bin 500 kilometreyi bulduğunu ifade etti.

        Ergün, il genelinde yılda ortalama 2 bin doğal afete müdahale edildiğini vurgulayarak, "Taş ve kaya düşmesi, çığ, kar ve yol açma gibi olaylara sürekli müdahale ediyoruz. Bu hizmetlerin tamamı güçlü bir iş makinesi parkı ile mümkündür." dedi.

        Makine parkına 188 milyon liralık 35 araç kazandırıldığını belirten Ergün, bu bedelin yaklaşık 140 milyon lirasının Hazine ve Maliye Bakanlığından hibe olarak sağlandığını kaydetti.

        Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisinin de yenilenerek kapasitesinin yaklaşık üç katına çıkarıldığını belirten Ergün, "2026 yılını Artvin'de köylerimize parke taşı döşeme yılı ilan ediyoruz. Muhtarlarımızla işbirliği içinde köy köy, sokak sokak bu çalışmaları hayata geçireceğiz." dedi.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise Artvin'in en önemli sorunlarından birinin yol meselesi olduğunu söyledi.

        Kentin zorlu coğrafi yapısına dikkati çeken Çelik, "Devleti ve şehri yönetiyorsanız sorumluluğunuz vardır. Bu sorumluluğa mazeret üretemezsiniz, sorunu çözmek zorundasınız." diye konuştu.

        Yeni araç ve iş makinelerinin Artvin İl Özel İdaresine kazandırıldığını ifade eden Çelik, Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisinin yenilenmesiyle de köy yolları ve kırsal altyapı hizmetlerinde önemli kazanımlar elde edileceğini kaydetti.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel de ekiplerin sahadaki hizmet gücünü artırmak amacıyla araç ve iş makinesi parkını güçlendirdiklerini söyledi.

        Demirel, kapasitesi artırılan Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinin ise 8 saatte 1400 metrekare üretim yapılabilir hale getirildiğini aktardı.

        Konuşmaların ardından protokol üyelerince yenilenen tesisin açılışı yapıldı, iş makinelerinin anahtarları operatörlere teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı

        Benzer Haberler

        Cankurtaran Tüneli'nde tehlikeli araç kullanmıştı, sebebi sağlık kontrolü s...
        Cankurtaran Tüneli'nde tehlikeli araç kullanmıştı, sebebi sağlık kontrolü s...
        AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı
        AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı
        Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi
        Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi
        Artvin'de özel eğitim öğrencileri kardeş okul buluşmasında bir araya geldi
        Artvin'de özel eğitim öğrencileri kardeş okul buluşmasında bir araya geldi
        Baraj gölünde rafting; adrenalin parkurundan denge arenasına
        Baraj gölünde rafting; adrenalin parkurundan denge arenasına
        Artvin'de yurt dışına endemik bitki kaçırmaya çalışan şüpheliye 557 bin li...
        Artvin'de yurt dışına endemik bitki kaçırmaya çalışan şüpheliye 557 bin li...