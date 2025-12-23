Habertürk
        Artvin'de özel eğitim öğrencileri kardeş okul buluşmasında bir araya geldi

        Artvin'de özel eğitim öğrencilerine yönelik "Kardeş Okul Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 12:44 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:44
        Artvin'de özel eğitim öğrencileri kardeş okul buluşmasında bir araya geldi
        Artvin'de özel eğitim öğrencilerine yönelik "Kardeş Okul Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, "Renklerimiz Bir, Geleceğimiz Birlikte Projesi" kapsamında VakıfBank İlkokulu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Artvin'in eğitim şehri olduğunu söyledi.

        Örgün eğitimin yanı sıra öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal gelişimlerini destekleyen projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Acar, öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmanın destekçisi olduklarını ifade etti.

        Acar, özel gereksinimli öğrencilere yönelik çalışmalara ayrı önem verdiklerini belirterek, "Özel gereksinimli öğrencilerimize her alanda ve koşulda en yüksek desteği vermeye çalışıyoruz. Renklerimiz Bir, Geleceğimiz Birlikte Projemiz de bu çalışmalarımızdan biridir." dedi.

        Proje kapsamında her ay faaliyet gerçekleştirmeye gayret ettiklerine işaret eden Acar, emeği geçenlere katkılarından ötürü teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından öğrenciler taş boyama, hedefe halka atma, atölye çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları ve müzikli dans etkinliklerine katıldı.

