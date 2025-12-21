Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de yaban hayatı envanter çalışması gerçekleştirildi

        Artvin'de yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla envanter çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:15
        Artvin'de yaban hayatı envanter çalışması gerçekleştirildi
        Artvin'de yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla envanter çalışması yapıldı.

        Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yusufeli Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda dron, dürbün ve kamera gibi farklı yöntemlerle gözlem yapıldı.

        Söz konusu çalışmayla, yaban hayvanlarının popülasyon durumu ve yaşam alanlarıyla ilgili veriler kayıt altına alındı.

        Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da envanter çalışmalarına yönelik görüntüler paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

