AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) "Ali Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik Ödülleri ve Akademik Yükseltme Töreni" düzenlendi.

Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen töreden üniversite bünyesinde başarılı akademik çalışmalarla teşvik almaya hak kazanan ve akademik unvanını yükselten öğretim üyelerine ödül ve belgeleri verildi.

Törende konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, eğitimin yaşam boyu devam eden çok yönlü bir süreç olduğunu belirterek, bilgi temelli toplumların inşasında üniversitelerin hayati rol üstlendiğini söyledi.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin doğal kaynaklardan ziyade bilgi üretme kapasiteleriyle ölçüldüğünü ifade eden Ergün, üniversitelerin yalnızca bilimsel bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın da öncüsü olduğunu vurguladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana önemli bir gelişim süreci yaşadığını dile getiren Ergün, şöyle devam etti:

"Akademik yükseltme sürecini başarıyla tamamlayarak 23 doçentimizin profesörlük kadrosuna, 15 doktor öğretim üyemizin doçentlik kadrosuna ve 45 akademisyenimizin doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmasıyla söz konusu unvanlara yükselen toplam 83 kıymetli öğretim üyemizi tebrik ediyorum. Ülkemizin ve Artvin'imizin bilimsel, akademik ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla büyük bir özveriyle çalışan tüm akademisyenlerimize üniversitemize kazandırdıkları nitelikli bilimsel çalışmalar ve ortaya koydukları değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum."

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ise akademik teşvik ve yükseltme törenlerinin akademisyenler için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan verilere göre, üniversitenin akademik personele düşen yayın sayısında 201 üniversite arasında 20’nci sırada yer aldığını belirten Aydın, bu başarının sürdürülebilir bilimsel üretimin göstergesi olduğunu ifade etti.

Aydın, Karadeniz bölgesindeki bakir ormanların yeşil yöntemlerle korunmasını konu alan ve 486 bin avro bütçeli uluslararası bir projenin kabul edilerek hayata geçirildiğini açıkladı.