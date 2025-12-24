Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı

        Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) "Ali Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik Ödülleri ve Akademik Yükseltme Töreni" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:32 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) "Ali Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik Ödülleri ve Akademik Yükseltme Töreni" düzenlendi.

        Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen töreden üniversite bünyesinde başarılı akademik çalışmalarla teşvik almaya hak kazanan ve akademik unvanını yükselten öğretim üyelerine ödül ve belgeleri verildi.

        Törende konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, eğitimin yaşam boyu devam eden çok yönlü bir süreç olduğunu belirterek, bilgi temelli toplumların inşasında üniversitelerin hayati rol üstlendiğini söyledi.

        Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin doğal kaynaklardan ziyade bilgi üretme kapasiteleriyle ölçüldüğünü ifade eden Ergün, üniversitelerin yalnızca bilimsel bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın da öncüsü olduğunu vurguladı.

        Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana önemli bir gelişim süreci yaşadığını dile getiren Ergün, şöyle devam etti:

        "Akademik yükseltme sürecini başarıyla tamamlayarak 23 doçentimizin profesörlük kadrosuna, 15 doktor öğretim üyemizin doçentlik kadrosuna ve 45 akademisyenimizin doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmasıyla söz konusu unvanlara yükselen toplam 83 kıymetli öğretim üyemizi tebrik ediyorum. Ülkemizin ve Artvin'imizin bilimsel, akademik ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla büyük bir özveriyle çalışan tüm akademisyenlerimize üniversitemize kazandırdıkları nitelikli bilimsel çalışmalar ve ortaya koydukları değerli katkılar dolayısıyla teşekkür ediyorum."

        AÇÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ise akademik teşvik ve yükseltme törenlerinin akademisyenler için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan verilere göre, üniversitenin akademik personele düşen yayın sayısında 201 üniversite arasında 20’nci sırada yer aldığını belirten Aydın, bu başarının sürdürülebilir bilimsel üretimin göstergesi olduğunu ifade etti.

        Aydın, Karadeniz bölgesindeki bakir ormanların yeşil yöntemlerle korunmasını konu alan ve 486 bin avro bütçeli uluslararası bir projenin kabul edilerek hayata geçirildiğini açıkladı.

        Törende, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da akademik başarıların teşvik edilmesinin, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimi açısından önemine dikkati çekti.

        Konuşmaların ardından akademik teşvik almaya hak kazanan ve akademik yükseltme sürecini tamamlayan öğretim üyelerine belge ve ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Geri manevra can aldı
        Geri manevra can aldı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi
        Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi
        Artvin'de özel eğitim öğrencileri kardeş okul buluşmasında bir araya geldi
        Artvin'de özel eğitim öğrencileri kardeş okul buluşmasında bir araya geldi
        Baraj gölünde rafting; adrenalin parkurundan denge arenasına
        Baraj gölünde rafting; adrenalin parkurundan denge arenasına
        Artvin'de yurt dışına endemik bitki kaçırmaya çalışan şüpheliye 557 bin li...
        Artvin'de yurt dışına endemik bitki kaçırmaya çalışan şüpheliye 557 bin li...
        Artvin'de endemik yayla çayı çiçeği kaçakçılığına Jandarma engeli
        Artvin'de endemik yayla çayı çiçeği kaçakçılığına Jandarma engeli
        Artvin'de yaban hayatı envanter çalışması gerçekleştirildi
        Artvin'de yaban hayatı envanter çalışması gerçekleştirildi