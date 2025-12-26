Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de polis ve jandarmaya tahsis edilen 55 araç hizmete alındı

        Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 55 araç törenle hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de polis ve jandarmaya tahsis edilen 55 araç hizmete alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 55 araç törenle hizmete sunuldu.

        Kaledibi Sosyal Tesislerinde organize edilen törende konuşan Vali Turan Ergün, Artvin'in Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli illeri arasında yer aldığını söyledi.

        Güvenliğin ekonomik ve sosyal hayatın temel unsuru olduğunu belirten Ergün, "Bir yerde huzur yoksa ekonomi gelişmez, sosyal hayat güçlenmez. Allah'a hamdolsun ki Artvin bugün Türkiye'nin, hatta dünyanın en huzurlu şehirlerinden biridir." dedi.

        Emniyet ve jandarma teşkilatlarına 55 yeni aracın kazandırıldığına değinen Ergün, araçların 36'sının İl Emniyet Müdürlüğüne, 19'unun ise İl Jandarma Komutanlığına teslim edildiğini dile getirdi.

        Araçların piyasa değerinin 120 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade eden Ergün, araç teminine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ve İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalara kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin destek verdiğini vurguladı.

        Ergün, yeni araçlarla olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edileceğini sözlerine ekledi.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de güvenlik hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini söyledi.

        Artvin'in güvenliğinin genişletilmesi ve asayiş hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi açısından araç ve ekipmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik, "Sayın Valimizin şahsında bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güvenlik güçlerimiz, içeride dosta güven veren, dışarıda ise caydırıcılığıyla görev yapan bir noktadadır." dedi.

        Güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları maddi ve sosyal koşulların da yakından takip edildiğini dile getiren Çelik, "Polis ve jandarma personelimizin sorumlulukları ağırdır. Bu konular Ankara’da da sürekli gündemimizdedir." diye konuştu.

        Çelik, olumlu ekonomik seyirle birlikte güvenlik güçlerinin çalışma şartlarının ve imkanlarının daha da iyileştirileceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurban kesilerek araçların anahtarları sürücülerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 araç kazandırıldı
        Artvin İl Özel İdaresi makine parkına 35 araç kazandırıldı
        Cankurtaran Tüneli'nde tehlikeli araç kullanmıştı, sebebi sağlık kontrolü s...
        Cankurtaran Tüneli'nde tehlikeli araç kullanmıştı, sebebi sağlık kontrolü s...
        AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı
        AÇÜ'de akademik yükseltme ve teşvik ödülleri töreni yapıldı
        Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi
        Artvin'de arıcılara ana arı üretim seti desteği verildi
        Artvin'de özel eğitim öğrencileri kardeş okul buluşmasında bir araya geldi
        Artvin'de özel eğitim öğrencileri kardeş okul buluşmasında bir araya geldi
        Baraj gölünde rafting; adrenalin parkurundan denge arenasına
        Baraj gölünde rafting; adrenalin parkurundan denge arenasına