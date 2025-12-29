Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, Giresun'daki karate liginde 32 madalya kazandı

        Giresun'da düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi Mehmet Karaaslan Etabı'na katılan Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, turnuvada 32 madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:11
        Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, Giresun'daki karate liginde 32 madalya kazandı
        Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, yaptığı açıklamada, aldıkları başarılı sonuçlar dolayısıyla antrenör ve sporcuları tebrik etti.

        Demirci, Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi'nde ilçeyi başarıyla temsil eden sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "35 sporcumuzun 32 madalya kazanması disiplinli çalışmanın ve emeğin göstergesidir. Emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Demirci, Yusufeli Belediyesinin sporun ve sporcunun desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

