Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de iki mevsim bir arada

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de iki mevsim bir arada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN’in Şavşat ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler kar yağışıyla beyaza büründü. Turistlerin ilgi odağı olan Karagöl'de karla kaplanan tepeler, sonbaharın eşsiz doğa manzaraları ile birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Doğanın sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla bezenen ormanlar ile karla kaplı dağların aynı karede buluştuğu manzara dron kamerasıyla görüntülendi.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde sararan ağaçlar, beyaz örtü ile birleşince renk cümbüşü oluşturdu. Turistlerin sıkça ziyaret ettiği Karagöl’de sonbaharın renkleriyle süslenen ormanlar, sarı, turuncu ve kırmızının binbir tonunu sergilerken, karla kaplı dağlar ise manzaraya eşlik etti. Ortaya çıkan manzaralar doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oldu.

        Doğanın sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla bezenen ormanlar ile karla kaplı dağların aynı karede buluştuğu manzara da dron kamerasına yansıdı. Fotoğraf tutkunları, bölgede sonbaharın güzelliklerini ölümsüzleştirdi. Bölgeye gelen ziyaretçiler, tulum çalıp şarkılar söyleyerek doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı.

        ‘MUTLAKA GELİN’

        Karagöl’ü göründe heyecanlandığını ifade eden Hakan Aydın, “Yılın her mevsiminde; yazın, kışın, sonbaharda, ilkbaharda her zaman buraya gelen ziyaretçilerine en güzel görsellerini sunuyor. Bugün yine öyle. Bakın üzerinden buhar kalkıyor. Arkada sarı, yeşil ağaçlar, masmavi gökyüzü, bir tarafta yağmur, bir tarafta kar, bir tarafta bulutlar. İnsan heyecanlanıyor buraya gelince. Mutlaka gelin” dedi.

        Karagöl’de tulum çalmanın bir başka olduğunu söyleyen Göksu Özgen, “Tulum, bölgemizi temsil eden en güzel ve en neşeli enstrüman. Bunu Karagöl'de çalmak ve dinlemek bambaşka güzel. Herkesi Şavşat Karagöl’e, kalpli göle bekliyoruz efendim” diye konuştu.

        ‘KARAGÖL’Ü GÖRMEDEN ÖLMEYİN’

        Yağmur Bayraktar ise “Karagöl muhteşem. Güz mevsimini yaşamaktayız. Yavaştan dağlarımıza kar yağmaya başladı ‘Artvin’i görmeden ölmeyin’ diye bir laf var dostlar ama Karagöl’ü görmeden de ölmeyin bence. Çünkü harika bir ortam insanı dinlendiriyor. Hepinizi Şavşat Karagöl'e bekleriz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        TBMM'de 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri başlıyor
        TBMM'de 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri başlıyor
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...

        Benzer Haberler

        Artvin'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Artvin'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Artvin Valisi Ergün, Uluslararası Kafkasya Su ve Enerji Sempozyumu'nda konu...
        Artvin Valisi Ergün, Uluslararası Kafkasya Su ve Enerji Sempozyumu'nda konu...
        Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de çığ nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı
        Artvin Valisi Ergün, Batum Başkonsolosu Altınörs ile bir araya geldi
        Artvin Valisi Ergün, Batum Başkonsolosu Altınörs ile bir araya geldi
        Artvin'de 19 yılda 4 bin 175 KÖYDES Projesi hayata geçirildi
        Artvin'de 19 yılda 4 bin 175 KÖYDES Projesi hayata geçirildi
        Yaylada kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Yaylada kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı