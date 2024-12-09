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        Hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

        ARTVİN'de dereye uçan hafif ticari araçtaki Tuğba Aydın (40) hayatını kaybetti, sürücü Cansu Tekin (28) ile Figen Parlak (34) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:40
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        Hafif ticari araç dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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        ARTVİN'de dereye uçan hafif ticari araçtaki Tuğba Aydın (40) hayatını kaybetti, sürücü Cansu Tekin (28) ile Figen Parlak (34) ise yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Hopa ilçesi Sundura Mahallesi'nde meydana geldi. Cansu Tekin’in kontrolünü yitirdiği 08 ABP 918 plakalı hafif ticari araç, viyadükten Sundura Deresi'ne uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde araçtaki Tuğba Aydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ve Figen Parlak ise ilk müdahalenin ardından Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Tekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Araç vinçle dereden çıkarılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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