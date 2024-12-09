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        Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın izleri siliniyor; 1 araç aranıyor (2)

        KAYIPARAÇ İÇİN HAVA, KARA VE DENİZDEN ARAMAArtvin'de heyelanın vurduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında olduğu değerlendirilen 28 plakalı bir otomobile ulaşılması için AFAD ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekipleri tarafından teknik cihaz ve dronlarla çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:25
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        Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelanın izleri siliniyor; 1 araç aranıyor (2)
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        KAYIPARAÇ İÇİN HAVA, KARA VE DENİZDEN ARAMA

        Artvin’de heyelanın vurduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında olduğu değerlendirilen 28 plakalı bir otomobile ulaşılması için AFAD ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) ekipleri tarafından teknik cihaz ve dronlarla çalışma yapılıyor. Sahil Güvenlik ekipleri de kıyıda dalış yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

        Giresun’dan Gürcistan’a gitmek için otomobille yola çıkıp, heyelanlı sahada toprak altında kalmış olabileceği değerlendiren 4 kişiye dair henüz bir ize ulaşılamadı. Araçtakilerin Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın, Murat Turhan ve Görkem Özdemir olduğu bildirilirken, Giresun’dan gelen ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

        ARACIN GİRİŞİ VAR, ÇIKIŞI YOK

        Artvin Valisi Turan Ergün, çalışmalara ilişkin, “Artık 24 saati geçti. Tüm arkadaşlarımızla buradayız. Yol trafiğe açıldı. ‘Toprak altında kalan araç olmuş mu’ diye çalışma başlatmıştık. Bir aracın tünele girdiği ve daha sonra çıkışının olmadığı tespiti üzerine çalışmamıza devam ettik. Dün açılan yerde böyle bir aracın çıkma ihtimalinin görüyorduk ama çıkmadı. Bu çalışmayı desteklemek üzere AFAD Genel Müdürümüz burada. Arama kurtarma daire başkanımız geldi. MTA’dan hava görüntüleme sistemleri de var. Sahil güvenlik deniz içinden bir arama yaptı. Bu manyetik ve teknik desteklerle birlikte alan üzerine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. İş makinelerimiz çalışıyor. İnşallah kısa sürede bir sonuca ulaşacağız. Buranın tamamını altüst edeceğiz. Arkadaşlarımız her yeri inceliyor” dedi.

        ‘ULUSLARARASI BİR KAYIP İHBARI GELMEDİ’

        Bahse konu 28 plakalı araçta 3-4 kişi olduğunun öngörüldüğünü, uluslararası bir kayıp ihbarının da olmadığını aktaran Vali Ergün, “Dün ufak tefek taşlar düştü ama şu an için bölgede bir risk yok. Arkadaşlar ulaştığında yakınlardan biri Giresun’dan Gürcistan’a telefon alamaya gideceklerini söylemiş. Tek bir araçta 3-4 kişi olabileceğinden şüpheleniyoruz” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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