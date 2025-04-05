Artvin'deki yangında camiden geriye duvarları ve minaresi kaldı
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında, lojman ve 4 evle birlikte yanarak kullanılamaz hale gelen tarihi camiden geriye duvarları ve minaresi kaldı.
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında, lojman ve 4 evle birlikte yanarak kullanılamaz hale gelen tarihi camiden geriye duvarları ve minaresi kaldı. Yangında cami mihrabındaki Arapça 'Allah' ve 'Muhammed yazılarının da zarar görmediği görüldü.
Dutlu köyünde Şener, Şinasi ve Mehmet Özcan kardeşlere ait 2 katlı ahşap evde, dün sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyüp bitişikteki 3 ev, cami ve lojmanına sıçradı. Yangını fark eden köylülerin uyarısıyla evlerde bulunanlar, dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 4 ev, cami ve lojman kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürüyor. Evlerin ve cami enkazının kaldırılması için de ekipler iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor. Yangında lojman ve 4 evle birlikte yanarak kullanılamaz hale gelen tarihi camiden geriye duvarları ve minaresi kaldı. Yangında 1 asırlık caminin mihrabındaki yer alan Arapça 'Allah' ve 'Muhammed' yazılarının da zarar görmediği belirlendi.
'DEVLETİMİZ GÜÇLÜDÜR'
Yanan camide imam olarak 22 yıl görev yapan Erdinç Karahan, "Yıllar önce burada tadilat yaptık, mihrabı, kürsüyü, minberi hep birlikte yaptırdık. İçerisi geniş bir camimizdi. Nasıl eskiden insanların emeğiyle yapılmışsa şimdi de bu cami yeniden ayağa kalkacaktır. Çünkü devletimiz güçlüdür ve hep yanımızdadır. Burada en önemli şey; mihrabımızın sağ tarafında 'Allah', sol tarafında 'Muhammed' yazısı var. Caminin içerisi her tarafa kadar yanmış ama bu yazılar sapasağlam duruyor. Bu da Allah'ın bir hikmetidir" dedi.
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