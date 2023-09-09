Artvin'deki motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti
Artvin'in Yusufeli ilçesindeki motosiklet kazasında sürücü öldü, beraberindeki kişi yaralandı.
Yusufeli-Artvin karayolunun 3. kilometresindeki tünelde, Ahmet T'nin kullandığı plakası belirlenemeyen motosiklet devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, beraberindeki M.B. ise yaralandı.
Ahmet T'nin cenazesi, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı hastanede ilk müdahalesi yapılan yaralı ise daha sonra Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.