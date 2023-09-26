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        Tarihçi Mehmet Genç anısına Artvin'de "Osmanlı Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek

        İktisat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç anısına Artvin'de "Osmanlı Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:52
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        Tarihçi Mehmet Genç anısına Artvin'de "Osmanlı Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek
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        İktisat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç anısına Artvin'de "Osmanlı Tarihi Sempozyumu" düzenlenecek.

        Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) ev sahipliğinde 12-13 Ekim'de Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak sempozyuma 30 üniversiteden 88 akademisyen katılacak.

        AÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Yavuz, üniversitenin senato toplantı salonunda gazetecilere, Artvin'in ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli bilim insanı ve iktisat tarihçilerinden olduğunu söyledi.

        Yavuz, 18 Mart 2021'de vefat eden, uluslararası alanda birçok ödül alan Genç'in 2015'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü kapsamında tarih ve sosyal bilimler alanında ödüle layık görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Merhum hocamız çalışmalarını Osmanlı iktisat tarihi alanında yoğunlaştırmıştır. En önemli eseri uzun yıllar süren çalışmalarını bir araya getirdiği Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi isimli kitabıdır. Hocamızın 2021 senesindeki vefatı hepimizi derinden üzmüş ve bizi çok kıymetli bir değerden aynı koymuştur. Bu sebeple hocamızın memleketi de olan Artvin'de aziz hatırasını yaşatmak ve Osmanlı tarihi alanındaki güncel tartışmaları ortaya koymak amacıyla üniversitemizce bir sempozyum düzenlenmesine karar verdik."

        Sempozyum için toplam 143 başvuru yapıldığını kaydeden Yavuz, bunlardan 65'inin katılımın sınırlı olmasından dolayı değerlendirme dışında tutulduğunu ifade etti.

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