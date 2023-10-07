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        Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Artvin'in Murgul ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:56
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        Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Artvin’in Murgul ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

        Uğur Topaloğlu idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen kamyonet, ilçeye bağlı Mağara Yaylası'nda yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Kazada araç sürücüsü ile Mevkiye ve Refiye Topaloğlu yaralandı.

        Yaralılar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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