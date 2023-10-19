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        Artvin'de 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Artvin'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:34
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        Artvin'de 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Artvin'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ardanuç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyetleri kapsamında bir araçta arama yaptı.

        Aramada, şüpheli davranışlarda bulunan ve kimlik kontrollerinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu S.A. (25) ve H.A. (23) yakalandı.

        "Göçmen kaçakçılığı" şüphesiyle gözaltına alınan sürücü Ö.N. (57), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

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