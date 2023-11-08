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        Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Artvin'de, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:15
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        Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Artvin'de, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskikale köyü Çiftehanlar mevkisinde yol kontrol faaliyeti sırasında M.İ. (32) yönetimindeki minibüsü durdurdu.

        Minibüste yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Jandarma ekipleri ayrıca Artvin-Erzurum kara yolu Şehitlik mevkisinde Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 15 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Öte yandan, göçmen kaçakçılığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.İ. ile S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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