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        Artvin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Artvin'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:10 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:42
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        Artvin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Artvin'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Vali Cengiz Ünsal, Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden programda, dünyanın en kutsal mesleklerinden öğretmenliğin, fedakarlık isteyen saygın mesleklerin başında geldiğini söyledi.

        Öğretmenin her zaman ve her şart altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Ünsal, şöyle devam etti:

        "Öğretmenlerimiz geçmişte olduğu gibi, bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Bizlerden geleceği devralacak olan yavrularımızı sevgiyle, eğitimle, öğretimle besleyen öğretmenlerimiz, bir insan yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendirerek görevlerin en soylusunu icra ederler. Geleceğimizi hiç tereddütsüz emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, kendilerine duyulan güvenin mesuliyetini bir ömür boyu taşırlar."

        Acar ise Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Yeni yüzyılın mirasçısı, geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı bilgi ve beceriyle donatan, sevgiyle yetiştiren öğretmenlerimiz en kutsal mesleklerden birini icra ediyor." ifadelerini kullandı.

        "Artvin'de Eğitime Gönül Veren Öğretmenlerimiz" adlı fotoğraf sergisinin de açıldığı program, aday öğretmenlik sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere de hizmet şeref belgesi verilmesinin ardından tamamlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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