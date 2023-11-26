Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de kara saplanan otobüs Karayolları ekiplerince kurtarıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi'nde kara saplanan yolcu otobüsü, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 22:55 Güncelleme: 26.11.2023 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de kara saplanan otobüs Karayolları ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara Geçidi'nde kara saplanan yolcu otobüsü, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

        Ardahan-Samsun seferini yapan yolcu otobüsü, yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Sahara Geçidi mevkisinde kayarak yoldan çıktı.

        Ön kısmı yol kenarındaki kara saplanan otobüsün bulunduğu yerden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi arandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan otobüs, seferine devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Heyelan sonucu tek şeridin kullanıldığı Artvin-Ardahan kara yo...
        GÜNCELLEME - Heyelan sonucu tek şeridin kullanıldığı Artvin-Ardahan kara yo...
        Artvin'de heyelan; kayalar kara yoluna düştü
        Artvin'de heyelan; kayalar kara yoluna düştü
        Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyo...
        Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyo...
        Artvin'de kadına şiddete karşı farkındalık standı açıldı
        Artvin'de kadına şiddete karşı farkındalık standı açıldı
        Artvin'de heyelan; kayalar yola düştü
        Artvin'de heyelan; kayalar yola düştü
        Artvin'de emekli öğretmen 61 yıl sonra öğrencisi ile bir araya geldi
        Artvin'de emekli öğretmen 61 yıl sonra öğrencisi ile bir araya geldi