Artvin'de sis etkili oldu

Artvin'de sis yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte sabah etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Hava sıcaklığının artmasıyla sis etkisini kaybederken, kentte parçalı bulutlu hava hakim oldu. Sisle kaplanan kent merkezi dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.