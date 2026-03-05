Canlı
        Artvin'de sis etkili oldu

        Artvin'de sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Hava sıcaklığının artmasıyla sis etkisini kaybederken, kentte parçalı bulutlu hava hakim oldu.

        Sisle kaplanan kent merkezi dron ile görüntülendi.

