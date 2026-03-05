Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Haberleri

        Artvin'de Yeşilay gönüllüleri vatandaşları bilgilendirdi

        Artvin'de Yeşilay gönüllüleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de Yeşilay gönüllüleri vatandaşları bilgilendirdi

        Artvin'de Yeşilay gönüllüleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

        Milli İrade Meydanı'nda kurulan stantta, sigara başta olmak üzere alkol ve diğer zararlı maddelerin sağlık açısından zararları anlatıldı.

        Yeşilay'ın yürüttüğü faaliyetleri içeren broşürleri dağıtan gönüllüler, bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çekti.

        Vali Turan Ergün de standı gezerek çalışmalar hakkında Yeşilay Artvin Şubesi Başkanı Erkan Navdar'dan bilgi aldı.

        Navdar, her türlü bağımlılıkla mücadele adına başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşları bilinçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Bağımlılıkla mücadelenin sadece sigara ve alkolle sınırlı kalmadığını belirten Navdar, şunları kaydetti:


        "Son zamanlarda daha çok konuşulan sanal kumar da bir bağımlılıktır. Çocukların ellerinden düşmeyen bilgisayar oyunları, sosyal medya kullanımı ve telefonlar da başka bir bağımlılık türüdür. Kumar, içki, sigara, teknoloji ve sanal kumar gibi bağımlılıklarla mücadelede vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Vatandaşlarımız Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hattı olan 115'i arayarak bağımlılıkla mücadelede destek alabilirler."

        Navdar, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında kentte dumansız hava sahası oluşturulması amacıyla da "Artvin'in dumanı kendine yeter, başka dumana ihtiyaç yok" sloganıyla çeşitli çalışmalar sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Artvin'de sis etkili oldu
        Artvin'de sis etkili oldu
        Artvin'de Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması düzenlendi
        Artvin'de Okullar Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması düzenlendi
        Artvin-Şavşat kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı
        Artvin-Şavşat kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı
        Hopa'da tır parkında yangın; 2 tır kullanılamaz hale geldi
        Hopa'da tır parkında yangın; 2 tır kullanılamaz hale geldi
        Artvin-Şavşat kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Artvin-Şavşat kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Artvin-Şavşat karayolunda heyelan
        Artvin-Şavşat karayolunda heyelan